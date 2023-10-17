Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС

Ситуация в мире меняется стремительно и на Западе всё больше людей начинают задаваться вопросом: как можно победить Россию в долгосрочной перспективе? Но что, если ответ на этот вопрос уже лежит на поверхности и его знает не Байден, не Боррель, не Лондон, не Брюссель, а именно Владимир Путин? Новый взгляд на ситуацию предложено изданием Business Insider и он порой выглядит несколько нестандартно.