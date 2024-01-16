Старшеклассников в Беларуси научат допрашивать пленных

Факультативный курс для старшеклассников называется "военный перевод" и рассчитан на 69 часов для 10 и 11 классовСогласно этому документу, на факультативе старшеклассники будут не только изучать особенности военного перевода, но и структуру вооруженных сил США и Великобритании, а также научатся переводить допросы пленных.