В Москве продлили налоговую льготу для собственников студенческих общежитий

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что собственники жилых помещений, включённых в реестр общежитий столицы, получили льготу по налогу на имущество.
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