Ванная без плитки: альтернативные варианты отделки

Возможно ли иметь ванную комнату без плитки? Определенно! Сейчас расскажем. 123RF/legion-media.ru Многие из нас при ремонте ванной комнаты в первую очередь думают о плитке, и, хотя она, пожалуй, является самым распространенным выбором для отделки санузла, это не единственный вариант.