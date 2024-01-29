Ванная без плитки: альтернативные варианты отделки

Возможно ли иметь ванную комнату без плитки? Определенно! Сейчас расскажем. 123RF/legion-media.ru Многие из нас при ремонте ванной комнаты в первую очередь думают о плитке, и, хотя она, пожалуй, является самым распространенным выбором для отделки санузла, это не единственный вариант.
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