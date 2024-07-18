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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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