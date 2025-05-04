Ретропоезд "Эшелон Победы" прибыл в Барнаул. Фото и видео

На перроне железнодорожного вокзала собралось больше сотни жителей и гостей краевой столицы 4 мая в Барнаул прибыл ретропоезд "Эшелон Победы", в состав которого вошли легендарный паровоз серии Л-620, вагон-теплушка и платформы.