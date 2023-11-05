В Новосибирске родители подозревают воспитателя в избиении и унижении детей

В Новосибирске родители составили коллективную жалобу на воспитателя. Об этом сообщает NGS.ru. По словам недовольных составителей, в период с 12 сентября по 24 октября женщина не раз била детей и унижала их в воспитательных целях.
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