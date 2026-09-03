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Киркоров потрогал ведущую известного шоу за грудь

Киркоров потрогал ведущую известного шоу за грудь

Ведущая известного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что певец Филипп Киркоров потрогал ее за грудь перед съемками шоу «Звезды» на канале НТВ, в котором они участвуют в качестве членов жюри.

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