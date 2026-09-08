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Журналист Бенсон о тактике «Мерседеса» в Монце: «Расселл сам сказал, что даже не думал о пит-стопе и смене шин»

Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон поделился мнением о тактических решениях « Мерседеса » на Гран-при Италии.

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