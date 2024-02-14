Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Цунами: В ближайший *месяц* США нужно погасить ГКО на сумму превышающую доходы бюджета за *полугодие*.

Цунами: В ближайший *месяц* США нужно погасить ГКО на сумму превышающую доходы бюджета за *полугодие*.

Текущее состояние бюджета и пирамиды ГКО США (ее краткосрочной части): 1. Поступления в бюджет США 11 из 15 последних месяцев были хуже, чем в том же месяце год назад.

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