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Доля женщин-законодателей в Японии самая низкая среди стран G7

Доля женщин-законодателей в Японии самая низкая среди стран G7

Доля женщин среди законодателей Японии по состоянию на декабрь 2024 года составляла 15,7%, что является самым низким показателем среди стран «Большой семерки», сообщает 7 марта англоязычная японская газета The Japan Times со ссылкой на отчет Межпарламентского союза.

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