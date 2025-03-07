Доля женщин-законодателей в Японии самая низкая среди стран G7

Доля женщин среди законодателей Японии по состоянию на декабрь 2024 года составляла 15,7%, что является самым низким показателем среди стран «Большой семерки», сообщает 7 марта англоязычная японская газета The Japan Times со ссылкой на отчет Межпарламентского союза.