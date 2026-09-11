В Сланцах продолжают борьбу с огнем на терриконе неэксплуатируемой шахты

Пожарные продолжают работы по тушению пожара на терриконе подземного сооружения под Петербургом. Специалисты обнаружили два глубинных очага возгорания.
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