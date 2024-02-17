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Мэр Кемерова поделился результатами голосования о ремонте Кузбасского моста

Мэр Кемерова поделился результатами голосования о ремонте Кузбасского моста

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о завершении онлайн-опросов по ремонту Кузбасского моста.В своем Telegram-канале он сообщил, что наряду с техническими расчетами строители будут опираться на мнение горожан.

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