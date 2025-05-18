В прошлом году глава государства Владимир Путин принял историческое решение о гуманитарной поддержке переселенцев в Россию из стран, где деструктивные идеологические установки вытесняют традиционные и созидательные ценности.
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