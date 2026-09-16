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Украинцы накинулись на "султана Сулеймана" за любовь к русскому борщу

Украинцы накинулись на "султана Сулеймана" за любовь к русскому борщу

Турецкий актёр Халит Эргенч, прославившийся ролью в сериале «Великолепный век», побывал на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

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