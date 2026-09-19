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Браташ о 2:0 с «Северсталью»: «Хочу похвалить «Адмирал» – не допустили провалов в концентрации, в отличие от игры с «Динамо». Составляем план на игру против конкретного соперника»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о победе над «Северсталью» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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