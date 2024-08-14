Сенатор предложила наказывать блогеров за фейки о ситуации в приграничных регионах

Сенатор Наталия Косихина ("Единая Россия") считает, что нужно ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, распространяющих недостоверную информацию о ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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