Поражение ВСУ нанесено в шести населенных пунктах региона.фото: t.me/RosgvardOfficialПодразделения Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России освободили от украинских неонацистов село Романовку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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