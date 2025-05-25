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Российские военные освободили Романовку в ДНР

Российские военные освободили Романовку в ДНР

Поражение ВСУ нанесено в шести населенных пунктах региона.фото: t.me/RosgvardOfficialПодразделения Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России освободили от украинских неонацистов село Романовку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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