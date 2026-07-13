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Царьград

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Академик Онищенко призвал увеличить в России возраст молодежи до 40 лет

Академик Онищенко призвал увеличить в России возраст молодежи до 40 лет

Предлагается пересмотреть определение молодежи в России, повысив верхнюю границу до 40 лет.Аргументация основывается на том, что современные люди дольше сохраняют высокий уровень работоспособности и энергичности, как в умственном, так и в физическом плане.

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