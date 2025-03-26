Космические силы США решили повторить «русскую матрешку» в космосе

Компания Gravitics объявила, что получила грант от Космических сил США на сумму до $60 млн (5 млрд рублей) на работу над Orbital Carrier — космическим аппаратом, который будет нести несколько других аппаратов меньшего размера, способных отделяться от базовой станции и осуществлять операции маневрирования, 26 марта сообщает издание SpaceNews.