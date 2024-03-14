Какие бывшие территории Российской империи вернул Сталин и отдал республикам СССР

Советский Союз стал правопреемником Российской империи в довольно урезанном виде. Многие западные территории были потеряны: Финляндия, Прибалтика, Польша, части современных Украины и Белоруссии…Но со временем значительную часть этих потерь удалось вернуть.
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