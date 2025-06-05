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Рядом с местом взрыва на железной дороге в Воронежской области нашли бомбы

Рядом с местом взрыва на железной дороге в Воронежской области нашли бомбы

Несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) нашли рядом с местом взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области.

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