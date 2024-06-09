В СВО погибли жители калужской Тарусы и деревни Некрасово

10 июня в Тарусе, в соборе Петра и Павла в 12:00 пройдет прощание с двумя земляками, жителем деревни Некрасово Денисом Язевым и тарусянином Василием Евсеевым10 июня в Тарусе, в соборе Петра и Павла в 12:00 пройдет прощание с двумя земляками, жителем деревни Некрасово Денисом Язевым и тарусянином Василием Евсеевым.