Казенные праздники

Медвежий уголОбществоКазенные праздники автор - Не хочу назад С праздниками у нас как-то… Ну вот ощущение, что какие-то они ненастоящие, честное слово.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаСтатью написал человек с классическим менталитетом врагов СССР ,у которых что при СССР ,что после захвата ими СССР ,ничего и никого хорошего для своей страны и народа не было и нет .Сергей РоссиДа брось херню нести. Просто высказал свое мнение. Твой любимый праздник день рождения Клары Цыцкен никто не трогаетОльга КожемякинаИскренне отмечаю все перечисленные праздники кроме Дня единства!Лариса ОвчинниковаЯ ещё искренне отмечаю праздник 1 Мая День Весны и Труда!Владимир Плотников7 ноября помню. Начинался с демонстрации, на которую ходили все с удовольствием. Как сейчас помню колонну нашего цеха. С гармошкой, с песнями и плясками. Потом в цех и там накрывали столы. Отмечали. Потом шли по домам, а там, уже вечером, собирались семьями с друзьями и снова гуляли. Но, вот в чём фокус, пьяными, конечно, были. И закуска была простая, без наворотов. Нравилось.вячеслав полыгаловМРАЗЬ ПИСАЛА!У МЕНЯ ЕСТЬ ФОТОГРАФИЯ ГДЕ МЕНЯ ВЕДЕТ МОЙ ПОГИБШИЙ ОТЕЦ ВЕЛИКАН И СИЛАЧ НА ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ!МНЕ 8 ЛЕТ!Я ЕМУ ЧУТЬ ПО ПОЯС!ДЕРЖУ ЕГО ЗА РУКУ А В ДРУГОЙ ОН НЕСЕТ ФЛАГ!Сергей РоссиА ты карлик и слабак получился?вячеслав полыгаловА проверь!Ходил на ножи!Имею благодарность за задержание вооруженного!Не помню за которого!В органах не работал!Я 185 ростом!До отца почти на голову ниже!А ЧУШОК ПРОВЕРЬ МЕНЯ!ПЕРЕСЕЧЕМСЯ?МЗмирас ЗакироувА ты обычный педик!вячеслав полыгаловУЛИЦА ИЗ МОИХ НАЗВАНА!вячеслав полыгаловТАК ЧТО ЗАЛЕЗ БЫ ПОД СВОЙ НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ ОБРАТНО!ЗАПАХ!Андрей ПавловВсе праздники нормальные и отмечаемые, привязаны к вполне конкретным событиям (разве что,23 февраля слегка выпадает),да, еще 1 Мая. Но эти два - день нар. единства и день незалежности - это нечто. Вот уж тянуты за уши! Независимость - от кого? 4 ноября все вдруг взяли и объединились? Тогда уж надо брать день, когда собранное Мининым и Пожарским ополчение двинулось на Москву.Алексей СафроновЕсли для автора опуса День Победы "грустный праздник", то, судя по тексту, такие как он не являются Победителями тех, кто 22 июня 1941 года напал на СССР. Может потому-то, вражеский термин "победобесие", так легко и гармонично им встроен в текс оправдания, которым пользуется 5-я колона, исключительно для того, чтоб нам испортить этот Величайший наш Праздник?!ЛЛеонидК. Г. А. М.Комментировать