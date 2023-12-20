Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Брагин
    Она уже делает неправильно, публично унижая бывшего партнёра.«Мисс Россия — 20...
  • Россиянин
    Ненадо. А то ведь под действием наркоты опять попрут к нам.ФСБ изъяла в Моск...
  • Иван
    Я думаю, вопрос не в территории, а в столице. Иерусалим отвоёван у Иордании. И в Израиле никогда не согласятся, на сд...Иранский министр ...

«Интехком» завершил проект для НЛМК на основе технологии машинного зрения

«Интехком» завершил проект для НЛМК на основе технологии машинного зрения

«Интехком» завершила проект для НЛМК, который был реализован на основе технологии машинного зрения. Для этого компания «Вирсайн», которая является технологическим партнером «Интехкома», собрала сильную команду программистов для разработки прикладных решений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх