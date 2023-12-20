«Интехком» завершил проект для НЛМК на основе технологии машинного зрения

«Интехком» завершила проект для НЛМК, который был реализован на основе технологии машинного зрения. Для этого компания «Вирсайн», которая является технологическим партнером «Интехкома», собрала сильную команду программистов для разработки прикладных решений.
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