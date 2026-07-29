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В Краснодарском крае сотрудников предприятий будут привлекать в МОГи

В Краснодарском крае сотрудников предприятий будут привлекать в МОГи Власти Краснодарского края, пусть несколько запоздало, но озаботились защитой предприятий.

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