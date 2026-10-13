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Газета.ру

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Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади

Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади

Украинским войскам следует нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

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