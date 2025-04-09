Власти на треть сократили субсидии «ЮТэйр» в 2024 году

Авиакомпания «ЮТэйр» стала получать меньше субсидий от государства и регионов. Как следует из ее отчетности по РСБУ, господдержка в 2024 году по этому направлению снизилась на 755 млн рублей — до 2,1 млрд рублей.
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