Транспортными полицейскими столичного Белорусского вокзала задержан наркосбытчик

В рамках реализации ОПМ «Перевозчик - 2025» оперативными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Москва-Белорусская на железнодорожной станции «Дачное» Смоленского направления выявлен 24-летний житель Московской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.