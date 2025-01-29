Транспортными полицейскими столичного Белорусского вокзала задержан наркосбытчик

В рамках реализации ОПМ «Перевозчик - 2025» оперативными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Москва-Белорусская на железнодорожной станции «Дачное» Смоленского направления выявлен 24-летний житель Московской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
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