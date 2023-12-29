С ощущением надвигающейся еды. В чём главный подвох ночного застолья

В праздники на стол традиционно ставится всё самое вкусное, но, увы, не самое полезное. С помощью врача-терапевта высшей категории Ольги Александровой изучаем праздничную классику, выбираем наиболее вредные блюда и пытаемся минимизировать их отрицательные качества.
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