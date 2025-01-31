Раскрыта опасность аномально теплой и бесснежной зимы

Аномально теплая и бесснежная зима в России рискует навредить растениям и животным. Опасность нетипичного сезона раскрыла преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко в беседе с «Газетой.
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