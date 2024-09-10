Великий баснописец объясняет казус беглой киевлянки и двойные стандарты отечественных мигрантофобов

Если вдруг у хохла родственник живет лучше,то этот хохол землю будет грызть,чтоб насолить своему же и вылезти на гору....на родственном горбу. Мерзопакостная черта хохлов,особенно женщин.....

Валерий Кривошеев

Очередное доказательство того, что ненависть к выходцам из Средней Азии, у нас разгоняют в первую очередь украинцы и агенты ЦИПсО. Эка невидаль, это же ясно как белый день. Запад давно провозгласил цель, расчленить Россию на 100 мелких и послушных государств. Меня другое поражает, сколько у нас народа поддается на пропаганду местных фашистов!