Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Великий баснописец объясняет казус беглой киевлянки и двойные стандарты отечественных мигрантофобов

Великий баснописец объясняет казус беглой киевлянки и двойные стандарты отечественных мигрантофобов

На ‎днях‏ ‎произошло ‎одно ‎событие, ‎которое, ‎по‏ ‎мнению ‎нашей‏ ‎тусовки‏ ‎инфомародёров, ‎не ‎должно‏ ‎было ‎произойти‏ ‎в ‎принципе.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Если вдруг у хохла родственник живет лучше,то этот хохол землю будет грызть,чтоб насолить своему же и вылезти на гору....на родственном горбу. Мерзопакостная черта хохлов,особенно женщин.....
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Вроде бы из &quot;Соловьёва&quot; исчезла гундосая и противненькая хохлушка. Навсегда ли?
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6 час.
Валерий Кривошеев
Очередное доказательство того, что ненависть к выходцам из Средней Азии, у нас разгоняют в первую очередь украинцы и агенты ЦИПсО. Эка невидаль, это же ясно как белый день. Запад давно провозгласил цель, расчленить Россию на 100 мелких и послушных государств. Меня другое поражает, сколько у нас народа поддается на пропаганду местных фашистов!
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6 час.

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