Православным объяснили, какие куличи лучше не покупать

В Пасху важно проявить уважение к религиозным символам.Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин объяснил, какие куличи нельзя покупать.
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