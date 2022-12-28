РЕН ТВ

195 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    у нас  не  совок!!! каждый имеет  право  ехать  куда  хочет! если конечно повестку не  получил,,,Это все еще наши ...
  • лина любимцева
    Что-то часто стало гореть в России. То одно, то другое...Пожар охватил скл...
  • лина любимцева
    Предатели вернутся, а потом снова бросят. "При первом скачке",- как говорили в одном из юмористических советских филь...Это все еще наши ...

Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе против санкций США

Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе против санкций США

Алексей Никольский/ТАСС Россия и Китай одержали победу в борьбе против американских санкций. Об этом заявила директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх