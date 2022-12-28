Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе против санкций США

Алексей Никольский/ТАСС Россия и Китай одержали победу в борьбе против американских санкций. Об этом заявила директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре.
Алексей Никольский/ТАСС Россия и Китай одержали победу в борьбе против американских санкций. Об этом заявила директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре.
Свежие комментарии