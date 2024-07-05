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Джонсон: Трамп в случае победы потребует от Зеленского заключить мир с Россией

Джонсон: Трамп в случае победы потребует от Зеленского заключить мир с Россией

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Российской Федерацией.

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