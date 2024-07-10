Насколько может вырасти XRP в июле?

После недели снижения цена XRP начала расти. Почему инвесторы, несмотря на общее падение рынка криптовалют, стали скупать криптовалюту Ripple? Текущее состояние XRP: Цена XRP за неделю упала более чем на 9%, но за последние сутки немного выросла.
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