Фанаты говорят о примирении Бондарчука и Андреевой — дали чувствам второй шанс

СМИ пишут о возможном воссоединении пары. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВот уже год поклонники режиссера Федора Бондарчука не могут разобраться, что происходит в его личной жизни.
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