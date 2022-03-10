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Планшеты могут вытеснить ноутбуки? Google считает, что процесс может начаться уже в ближайшем будущем

Планшеты могут вытеснить ноутбуки? Google считает, что процесс может начаться уже в ближайшем будущем

Похоже, Google считает, что в ближайшем будущем планшеты с Android получат в некотором роде вторую жизнь и станут намного востребованнее.

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