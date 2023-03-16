России нужно чаще игнорировать «красные линии» Запада

Истерикой и праведным негодованием «западных партнеров» удовлетворена… Источник фото: cdn.iportal.ru Вчера, начиная с раннего вечера, вся пресса буквально замусорена статьями и статейками о том, как «русские еще раз подтвердили, что они играют не по правилам» (слова австралийского начальника)… Действительно, да как они посмели! Летел себе дрон Reaper (который в теории может нести 16 снарядов типа Hellfire и осуществлять высокоточные удары, дополнительно к шпионским миссиям), никого не трогал, летел в сторону Крыма, наверное, хотел полюбоваться красотами полуострова, а тут вдруг откуда ни возьмись в воздухе появились две СУшки российские (откуда они там, возле Крыма, взялись, совершенно непонятно, ага) и давай вокруг дрона летать и всякие опасные маневры осуществлять, то снизу подлетят, то сзади, а потом вообще взяли и авиационным (дефицитным на Западе и очень дорогим) керосином дрон облили (обо**али, пардон май френч, можно сказать), в общем, согласно поздней американской версии, американцам самим пришлось дрон утопить… Что не совпадает с более ранней версией, согласно которой русские, якобы, осуществляя опасный маневр зацепили пропеллер дрона и тот рухнул в море… Сам… Без помощи американских водителей, которые им управляли откуда-то из степей Аризонщины или Невадщины (где они там прячутся по пустыням со своими джойстиками, согласно американским голливудским блокбастерам про то, как храбрые американцы, не вставая из кресел, мочат изо всех сил афганские свадьбы и пакистанские похороны при помощи тех самых дронов Reaper и ракет Hellfire)… Теперь американцы, которые не могут осуществлять поисково-спасательных работ в той части Черного Моря, ибо боязно, да и вообще, утверждают, что русским не удалось и не удастся подобрать обломки дрона, поэтому их военные секреты находятся в полной безопасности.