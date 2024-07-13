7 вещей, о которых стоит помнить, если вы хотите жить полноценной жизнью

Самые главные отношения в жизни любого из нас — отношения с самим собой. Если мы сами себя не уважаем, считаем неудачниками или людьми, не способными менять свою жизнь, точно так же к нам будут относиться и все окружающие.
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