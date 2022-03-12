Диего Санчес – о проигрыше Ли: «8 недель назад я почти умер от ковида, а теперь я подрался с 29-летним феноменом»

Боец Eagle FC Диего Санчес обратился к подписчикам после поражения от Кевина Ли в поединке на EFC 46.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх