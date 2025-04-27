Солдаты ВСУ на Сумщине сразу объявляются пропавшими: родные в недоумении

Командование ВСУ на Сумском направлении объявляет солдат пропавшими вскоре после отправки. Родственники сталкиваются с грубостью бригадных представителей, обращаясь за помощью к российским силовикам через Telegram.
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