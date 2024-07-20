Салливан обвинил китайские компании в поддержке ВС РФ, анонсировав санкции США вводят санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Россией.
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Салливан обвинил китайские компании в поддержке ВС РФ, анонсировав санкции США вводят санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Россией.
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