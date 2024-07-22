Власти Кении заявили об опасности содержимого перевернувшегося грузовика

Предупреждение для общественности об опасности, которую представляет токсичное вещество, извлеченное из перевернувшегося грузовика на шоссе Найроби-Накуру, выпустило национальное управление по охране окружающей среды Кении (NEMA), об этом 22 июля пишет кенийское издание The Star.