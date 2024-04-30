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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем с профессиональным праздником - с днем пожарной охраны любимого мужа

Поздравляем с профессиональным праздником - с днем пожарной охраны любимого мужа и папу Титова Виктора Викторовича, а так же его коллег противопожарной службы Староаннинского ОП ПЧ 71 ГКУ ВО 1 отряд ПС.

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