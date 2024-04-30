Поздравляем с профессиональным праздником - с днем пожарной охраны любимого мужа и папу Титова Виктора Викторовича, а так же его коллег противопожарной службы Староаннинского ОП ПЧ 71 ГКУ ВО 1 отряд ПС.
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Поздравляем с профессиональным праздником - с днем пожарной охраны любимого мужа и папу Титова Виктора Викторовича, а так же его коллег противопожарной службы Староаннинского ОП ПЧ 71 ГКУ ВО 1 отряд ПС.