Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе. Об этом 6 ноября сообщило издание Yle.Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе.
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