Напряжение в Черном море продолжает нарастать, поскольку турецкие источники сообщают о подготовке крупной операции в регионе.
Подтверждается информация турецких источников о подготовке чего-то крупного в Черном Море
Комментарии
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Serg
Мало желания, нужны возможности... это вам не хфильма про "крепкого орешка", это "житие мое", это Абрамовичи и иже с ними...
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2 час.
Геннадий Бережнов
Напряжение в Черном море продолжает нарастать, и ситуация требует внимания и немедленных дипломатических усилий. Особенно усилий МИД. Однако пора заявить себя и прекратить все эти попытки. Снимите белые перчатки коли вой на уже идёт на всех порах. А тянуть далее - может быть и поздно.
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2 час.
Валерий Ребров
А что все мины хохляцкие выловили в черном море? Может несколько осталось? На этот и другие корабли
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1 час.
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