Подтверждается информация турецких источников о подготовке чего-то крупного в Черном Море

Serg Мало желания, нужны возможности... это вам не хфильма про "крепкого орешка", это "житие мое", это Абрамовичи и иже с ними...

Геннадий Бережнов Напряжение в Черном море продолжает нарастать, и ситуация требует внимания и немедленных дипломатических усилий. Особенно усилий МИД. Однако пора заявить себя и прекратить все эти попытки. Снимите белые перчатки коли вой на уже идёт на всех порах. А тянуть далее - может быть и поздно.