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Царьград

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Мэрия снова планирует застройку на радиомогильнике во Владимире

Мэрия снова планирует застройку на радиомогильнике во Владимире

Власти Владимира презентовали новый план застройки на месте радиомогильника у «Факела».Администрация города Владимира вынесла на общественные обсуждения проект застройки на месте радиомогильника у «Факела».

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