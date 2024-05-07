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Председателю СК России доложат о деле по применению насилия к дошколятам в Кузбассе

Председателю СК России доложат о деле по применению насилия к дошколятам в Кузбассе

В телеграм-канале Следственного комитета России 7 мая сообщили, что председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Кузбассе.

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