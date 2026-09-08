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Средневековье в Москве и Иране: как снимали сериал «Трудно быть богом»

Средневековье в Москве и Иране: как снимали сериал «Трудно быть богом»

На 3 сентября 2026-го выпала дата выхода научно-фантастической приключенческой драмы «Трудно быть богом».

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